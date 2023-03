Zwischenstopp mit diplomatischer Brisanz

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Archivbild) (imago images / Hans Lucas)

Tsai plant Staatsbesuche in Guatemala und Belize, um dort die diplomatischen Beziehungen auszubauen. Auf dem Rückweg will sie in Kalifornien einen Stopp einlegen. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, hatte angekündigt, die taiwanische Präsidentin dort zu treffen. China kündigte wörtlich an, "zurückzuschlagen", sollte Tsai McCarthy begegnen. Peking lehne jedes Treffen zwischen den beiden entschieden ab und werde entschlossene Maßnahmen ergreifen, sollte es stattfinden.

Von den US-Behörden hieß es, ein mögliches Treffen Tsais mit McCarthy stelle keine Änderung der US-Politik darf. Peking solle deshalb nicht überreagieren.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.