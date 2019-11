Nicht selten werden Stärken schlicht übersehen. Und so wissen viele nicht, welche Talente in ihnen schlummern. Viele fragen sich, wie sie sie erkennen und einsetzen können. Dabei ist sich die Wissenschaft nicht einig, ob Talent und Begabung angeboren sind oder doch erlern- und trainierbar.

In "Campus & Karriere" gehen wir diesen Fragen nach: Warum fällt es uns so schwer, die eigenen Talente zu erkennen? Wie finden wir heraus was wir besonders gut können und wie wichtig ist es bei der Jobsuche zu wissen, was man besonders gut kann? Wie kann ich bei meinem Kind Begabungen in guter Weise fördern?

Gesprächsgäste:

Johannes Wilbert, Berufs- und Studienberater, Institut zur Berufswahl,

Kathrin Bothe, Bundesagentur für Arbeit, Abtlg. Berufsberatung und Produktentwicklung,

Prof. Dr. Simone Kauffeld, Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig,

Sebastian Hopp, Talentscout, TH Köln, (Interview)

Eine aufgezeichnete Sendung ohne Hörerbeteiligung.