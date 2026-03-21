ARD-Recherche

Die Botschaft der Islamischen Republik Afghanistan in Berlin (Archvbild). (imago images / Stefan Zeitz / STEFAN ZEITZ via www.imago-images.de)

Die Bundesregierung sei darüber monatelang nicht informiert worden, berichtet die Tagesschau. Der Mann war demnach mit Zustimmung der Behörden als Konsularbeamter nach Deutschland gekommen, um unter anderem bei der Organisation von Abschiebungen nach Afghanistan zu helfen. Inzwischen trete er als sogenannter Geschäftsträger der Botschaft auf. Das gehe aus vertraulichen Dokumenten des afghanischen Außenministeriums hervor, heißt es in der Recherche.

Offiziell hat Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban keinen Botschafter in Deutschland. Die Bundesregierung erkennt die Taliban nicht als legitime Führung Afghanistans an.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.