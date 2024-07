Afghanistan

Taliban erkennen viele diplomatische Vertretungen nicht mehr an

Die Taliban in Afghanistan haben diplomatischen Vertretungen in mehreren Ländern die Anerkennung entzogen. Pässe, Visa und andere Dokumente, die von Diplomaten mit Verbindungen zu der vom Westen gestützten früheren Regierung ausgestellt worden seien, hätten keinerlei Gültigkeit mehr, hieß es in einer Mitteilung.

30.07.2024