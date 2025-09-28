Zu dieser Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das teilte ein Sprecher der militant-islamistischen Miliz mit. Der Häftling sei dem Sonderbeauftragten der US-Regierung, Boehler, übergeben worden. Dieser war bereits zu Anfang des Monats zu Verhandlungen nach Kabul gereist. Man wolle damit zeigen, dass es möglich sei, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen, sagte der Sprecher weiter. In die Verhandlungen war auch Katar involviert. Im Zuge der Vermittlungsbemühungen des Emirats wurden in diesem Jahr bereits vier weitere Amerikaner freigelassen.

Der jetzt freigekommene US-Bürger befand sich seit Dezember 2024 in Afghanistan in Haft. Der Grund dafür ist unklar.

