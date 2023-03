Das teilte ein örtlicher Polizeisprecher mit. Demnach wurde auch ein Zivilist getötet. Es soll sich um einen Anschlag gehandelt haben. Untersuchungen wurden eingeleitet.

In der Vergangenheit hat die Terrormiliz IS wiederholt Anschläge gegen die Taliban verübt, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind. Die beiden Gruppierungen sind trotz ihrer ideologischen Nähe miteinander verfeindet; sie konkurrieren um die Vorherrschaft in dem Land.

