Afghanistan

Afghaninnen dürften in keiner Organisation arbeiten, die nicht von den Taliban kontrolliert wird (Archivbild) (IMAGO / Le Pictorium /Antonin Burat )

Afghaninnen dürften in keiner Organisation arbeiten, die nicht von den Taliban kontrolliert wird, heißt es in einem Brief des Wirtschaftsministeriums, der über X verbreitet wurde. Wer sich nicht an das Beschäftigungsverbot für afghanische Frauen halte, müsse seine Aktivitäten im Land einstellen.

Die militant-islamistischen Taliban haben nach ihrer erneuten Machtübernahme 2021 Frauen von vielen Arbeitsplätzen und den meisten öffentlichen Räumen ausgeschlossen. Mädchen dürfen nur bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen.

