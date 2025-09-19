Das freigelassene Ehepaar mit Diplomaten an Bord eines Flugzeugs (picture alliance / AP / Außenministerium Katar)

Das Paar habe das Land bereits verlassen, verlautete aus Diplomatenkreisen. Die Freilassung soll durch die Vermittlung Katars zustande gekommen sein. Warum der 80-jährige Mann und die 75 Jahre alte Frau festgehalten worden waren, ist nicht bekannt. Die beiden lebten 18 Jahre lang in Afghanistan und betrieben dort eine Bildungsorganisation. Menschenrechtsexperten der UNO hatten zuletzt gewarnt, dass sich der körperliche und psychische Zustand des Paares schnell verschlechtere. Das britische Außenministerium zeigte sich in einer ersten Reaktion erleichtert.

Beobachter werten die Freilassung als Teil der Bemühungen der Regierung in Kabul um internationale Anerkennung. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Taliban Universitäten verboten hat, 18 Fächter zu unterrichten, die "im Widerspruch zu den Grundsätzen der Scharia und der Politik des Systems" stehen. Wie die BBC weiter berichtet, hat sie außerdem Bücher von Autorinnen aus dem Lehrplan afghanischer Universitäten gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.