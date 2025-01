Taliban-Kämpfer in Kabul (Archivbild) (dpa / picture alliance / Murteza Khaliqi)

Im Gegenzug sei ein in den USA inhaftierter afghanischen Kämpfer freigekommen und in seine Heimat zurückgekehrt, erklärte das Außenministerium in Kabul. Der Austausch kam durch Vermittlung Katars zustande.

Laut der "New York Times" sind zwei weitere US-Bürger noch in Afghanistan in Haft.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.