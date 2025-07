Für Frauen gelten strenge Kleidervorschriften in Afghanistan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

Man sei beunruhigt über das Vorgehen, teilte die UNO-Mission in dem Land mit. Zu den Festnahmen sei es in den vergangenen Tagen in der Hauptstadt Kabul gekommen. Den Betroffenen sei vorgeworfen worden, ihrer Pflicht zum Tragen des Hidschabs nicht nachgekommen zu sein. Zur genauen Zahl, dem Alter oder dem Verbleib der Festgenommenen wurden keine Angaben gemacht.

Die UNO-Mission erklärte, derartige Vorfälle verstärkten die Isolation der Frauen und Mädchen im Land und trügen zu einem Klima der Furcht bei.

