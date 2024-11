Die UNO-Klimakonferenz 2024 findet vom 11. bis 22. November in Baku statt. (Getty Images / Aziz Karimov)

Man werde eine Delegation zur COP29 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku entsenden, heißt es in einer Mitteilung. Es ist die erste Teilnahme seit der Machtübernahme der Islamisten im August 2021. Das Land am Hindukusch bekommt die Erderwärmung nach Einschätzung von Experten unter anderem in Form von Fluten, Dürren und fortschreitender Wüstenbildung zu spüren.

In Baku beraten rund 200 Staaten zwei Wochen lang unter anderem über neue Finanzzusagen an arme Länder, damit diese die Folgen des Klimawandels abfedern können.

Afghanistan zählt laut UNO-Entwicklungsprogramm zu den zwölf ärmsten Ländern der Welt. Die herrschenden Taliban sind insbesondere wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten international isoliert.

