Ein pakistanischer Soldat an der Grenze zu Afghanistan (Foto August 2021) (- / AP / dpa / -)

Die Attacke fand laut Polizeiangaben in der nördlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa statt. Die pakistanischen Taliban erklärten, die Aktion sei eine Vergeltungsmaßnahme für die Tötung eines ihrer Kommandeure bei einem kürzlichen Einsatz der pakistanischen Armee an der Grenze zu Afghanistan. Die Islamisten in Pakistan agieren weitgehend unabhängig von den in Afghanistan herrschenden Taliban.

