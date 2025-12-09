Grenze zu Afghanistan

Taliban-Kämpfer patrouillieren an der Grenze zu Pakistan (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Shafiullah Kakar)

Bei dem Überfall im Distrikt Kurram im Nordwesten des Landes wurden zudem vier weitere Soldaten verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Regierung in Pakistan berichtet. Außerdem seien bei den Gefechten zwei Taliban-Kämpfer getötet worden. Der pakistanische Ableger der militanten Islamisten agiert unabhängig von in Afghanistan herrschenden Taliban.

In der Grenzregion kommt es immer wieder zu Gewalt. Nach UNO-Angaben wurden im Oktober bei Kämpfen mehr als 70 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Seit dem 12. Oktober sind die Grenzen zwischen Pakistan und Afghanistan aufgrund der Sicherheitslage geschlossen. Pakistan wirft Afghanistan seit längerem vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.