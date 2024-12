Afghanistan

Taliban verbieten Fenster mit Blick auf "Frauenorte"

In Afghanistan haben die Taliban ein weiteres Dekret erlassen, das die Teilhabe von Frauen am gesellschaftlichen Leben einschränkt. Der Sprecher der Machthaber veröffentlichte eine Anordnung auf der Plattform X, wonach der Einbau von Fenstern in Wohnhäusern verboten wird, durch die von Frauen genutzte Bereiche einzusehen wären.