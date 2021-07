Nach dem internationalen Truppenabzug aus Afghanistan haben die Taliban weite Gebiete des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

Etwa 1.000 Soldaten der afghanischen Armee seien ins benachbarte Tadschikistan geflohen, berichtet Edda Schlager aus der Region. Nach Einschätzung der freien Korrespondetin werden die Taliban die durchlässige Grenze für Drogengeschäfte nutzen, mit denen sie sich finanzierten.



Der Nachbarstaat Usbekistan könnte eine vermittelnde Rolle in der Region übernehmen, glaubt Schlager. Staatspräsident Mirziyoyev könne sich als Moderator positionieren. Usbekistan habe schon 2018 Gespräche mit den Taliban geführt.

Laut der Nachrichtenagentur TASS zeigt dieses Bild tadschikische Einsatzkräfte und afghanische Flüchtlinge am 8. Juli 2021 in Khorugh (picture alliance / dpa / TASS)

Wie verhalten sich China und Russland?

Spannend wird nach Einschätzung der freien Korrespondentin, wie sich China zum Taliban-Vormarsch positioniert. China habe seinen Einfluss in der Region zuletzt stark erweitert - vor allem durch den Bau von Straßen und anderen Infrastrukturprojekten.

Russland hingegen habe an Einfluss in Zentralasien eingebüßt und sei nun wahrscheinlich "wachgerüttelt" worden, so Schlager im Dlf.

