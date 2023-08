Bericht des UNO-Sicherheitsrat

Die Taliban in Afghanistan widerspricht einer angeblichen Bedrohung durch den IS. (ein Archivbild) (picture alliance / AA / Mohammad Noori)

In dem Papier des Sicherheitsrates würden haltlose Anschuldigungen erhoben, erklärte ein Sprecher in Kabul. Streitkräfte der Taliban hätten seit ihrer Machtübernahme in hunderten Operationen die Kapazitäten des IS zerstört, so dass dessen Aktivität "auf Null gesunken" sei, wie es weiter hieß. In dem UNO-Bericht ist von mehr als 20 aktiven Terrorgruppen die Rede.

Trotz ideologischer Nähe bekämpfen die Taliban die ebenfalls sunnitische Terrormiliz IS seit ihrem Auftauchen in Afghanistan Anfang 2015. Auch nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat der IS immer wieder tödliche Anschläge verübt.

