Nachbarschaftskonflikt

Wie ein Sprecher mitteilte, wurden bei dem Angriff große Teile einer Entzugseinrichtung für Suchtkranke zerstört. 250 Personen seien verletzt worden. Pakistan wies die Vorwürfe zurück. Alle Angriffe seien ausschließlich gegen Infrastruktur gerichtet gewesen, die für militärische Zwecke genutzt werde, erklärte das Informationsministerium in Islamabad. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Kämpfe zwischen den beiden Ländern waren Ende Februar ausgebrochen. Pakistan wirft den Taliban vor, in Afghanistan Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.