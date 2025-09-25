Talkmaster Jimmy Kimmel ist ins Programm von ABC zurückgekehrt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Randy Holmes)

Dies teilte der Disney-Konzern mit. Demnach sahen ersten Zahlen zufolge am Dienstag mehr als sechs Millionen Menschen die Show. Weitere 26 Millionen Menschen hätten Kimmels Eingangsstatement in Online-Medien aufgerufen, erklärte Disney. Der zum Konzern gehördende Sender ABC hatte die Late-Night-Show abgesetzt, nachdem Kimmel erklärte hatte, das Lager von Präsident Trump versuche politisches Kapital aus der Ermordung des rechte Aktivisten Kirk zu schlagen. Die Medienbehörde FCC hatte daraufhin mit einem Entzug der Sendelizenz gedroht.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.