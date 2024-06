ADAC-Stichprobe

Billigeres Benzin als an der Autobahn: Tankstelle in Oldenburg. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Ein Preisvergleich auf der Basis von Stichproben ergab nach Angaben des Automobilclubs bei Benzin der Sorte Super E10 derzeit einen Preisunterschied von durchschnittlich 39 Cent zwischen Tankstellen an und solchen abseits der Autobahnen. Bei Diesel lag der Preisunterschied bei 38 Cent. Im höchsten Fall betrug die Ersparnis demnach sogar 54 beziehungsweise 50 Cent. Der Leiter des Ressorts Verkehr beim ADAC, Gerwens, sagte, auf dem Weg in den Sommerurlaub lohne sich ein kurzer Umweg praktisch immer. Er kritisierte die Preise an den Autobahntankstellen als unverhältnismäßig hoch und nicht zu rechtfertigen.

Der ADAC riet den Autofahrern auch, abends zu tanken. Dann seien beide Kraftstoffe in der Regel einige Cent billiger als am Morgen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.