Der havarierte Öltanker "Annika" im Rostocker Seehafen (picture alliance / dpa / Danny Gohlke)

Das Schiff könnte nach einem Brand an Bord Schäden am Unterboden haben. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt. Die letzten Flammen waren in der Nacht gelöscht worden. Die Brandermittlungen im Inneren des Schiffs können den Behörden zufolge erst nach rund 48 Stunden beginnen. Dann seien die giftigen Gase des Feuers ausreichend verflogen. Schlepper hatten den Havaristen in der Nacht von der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns in den Rostocker Hafen gebracht.

Alle sieben Besatzungsmitglieder des 73 Meter langen Tankschiffs wurden inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei von ihnen hatten Rauchgase eingeatmet. Insgesamt waren an dem Lösch- und Rettungseinsatz 120 Kräfte beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.