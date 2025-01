Blick auf den manövrierunfähigen Öltanker "Eventin" vor der Küste der Insel Rügen. (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mitteilte, beginnt der Einsatz im Laufe des Tages. Überseeschlepper sollen den manövrierunfähigen Frachter in Richtung der dänischen Nordküste ziehen. Der NDR berichtete, die Reederei des Tankers mit Sitz in den Vereinigen Arabischen Emiraten wolle das Schiff zur Reperatur an einen noch nicht näher benannten Ort transportieren.

Gestern Abend hatte das Havariekommando seinen Einsatz beendet, nachdem die "Eventin" in eine gesicherte Position vor den Stadthaften Sassnitz gebracht wurde. Seitdem sind kommerzielle Schiffe im Einsatz. Die Lage gilt als stabil. Der Tanker mit fast 100.000 Tonnen Öl an Bord war am Freitag in der Ostsee nördlich von Rügen havariert.

