Iran-Krieg

Die Straße von Hormus (Archivbild) (Wen Xinnian / Xinhua / dpa)

Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt meldet, wurde er von einem unbekannten Geschoss getroffen. Dieses habe Schäden am Maschinenraum verursacht. Es gebe keine Verletzten oder Umweltschäden. Der Iran fordert, dass Schiffe in der Straße von Hormus eine Route entlang seiner Küste nehmen. Nur diese sei sicher.

US-Präsident Trump drohte dem Iran mit neuen Angriffen. Diese könnten bereits an diesem Wochenende beginnen und auch iranische Infrastruktur oder Energieanlagen zum Ziel haben, berichteten US-Medien. Das "Wall Street Journal" schrieb, Trump habe bereits mehrtägige Angriffe befohlen. Diese Entscheidung könne aber auch noch zurückgenommen werden. Als mögliche Gründe wurden diplomatische Fortschritte angegeben oder dass Trump seine Meinung doch noch ändere.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.