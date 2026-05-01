Auswirkungen des Iran-Kriegs

Ab dem 1. Mai soll das Tanken billiger werden - dann sinkt die Steuer auf Benzin und Diesel. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Unklar ist, ob und wann die Konzerne den sogenannten Tankrabatt an die Kunden weitergeben. Sie sind dazu nicht verpflichtet. Der Rabatt gilt zudem nur für Sprit, der ab heute Raffinerien und große Tanklager verlässt. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie hatte angekündigt, dass die volle Steuersenkung an die Kunden weitergegeben werde. Der ADAC will dies genau im Blick behalten.

Starker Preisanstieg gestern

Gestern hatten waren die Preise für Benzin und Diesel so stark gestiegen wie noch nie seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Zur Mittagszeit verteuerte sich Diesel im bundesweiten Durchschnitt um 17,7 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilte.

Bei E10 waren es 15,4 Cent. Zudem waren beide Kraftstoffe vor und nach dem Sprung teurer als am Vortag. Der Grund für die Entwicklung könnte in den stark gestiegenen Ölpreisen liegen, die zuletzt auf die höchsten Werte seit 2022 geklettert waren.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.