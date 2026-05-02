Steuersenkung

Das geht aus Berechnungen des Bundeskartellamts und des ADAC hervor. Demnach kostete E10 am Mittag mit etwa 2 Euro 8 durchschnittlich 15 Cent weniger als gestern. Der Liter Diesel verbilligte sich um 16 Cent auf im Schnitt 2 Euro 18.
Der ADAC kritisierte eine erneute Erhöhung der Tankstellenpreise um 12 Uhr. Diese decke sich nicht mit dem Ölpreis auf dem Weltmarkt, welcher gleich geblieben sei.
Der Präsident des Bundeskartellamts, Mundt, betonte, seine Behörde werde die Entwicklung genau beobachten. Es gebe je nach Tankstelle teilweise erhebliche Preisunterschiede.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.