Steuersenkung
Tankrabatt zeigt erste Wirkung an den Zapfsäulen

Die gesenkte Mineralölsteuer zeigt erste Wirkung an den Tankstellen. Zum Start gingen die Preise für Benzin und Diesel deutlich nach unten, allerdings weniger als die seit heute geltende Steuersenkung von rund 17 Cent je Liter.

    Tankvorgang an der Raststätte Bühl Ost
    Tankstelle - Zapfsäule (picture alliance / SNS / Steven Mohr)
    Das geht aus Berechnungen des Bundeskartellamts und des ADAC hervor. Demnach kostete E10 am Mittag mit etwa 2 Euro 8 durchschnittlich 15 Cent weniger als gestern. Der Liter Diesel verbilligte sich um 16 Cent auf im Schnitt 2 Euro 18.
    Der ADAC kritisierte eine erneute Erhöhung der Tankstellenpreise um 12 Uhr. Diese decke sich nicht mit dem Ölpreis auf dem Weltmarkt, welcher gleich geblieben sei.
    Der Präsident des Bundeskartellamts, Mundt, betonte, seine Behörde werde die Entwicklung genau beobachten. Es gebe je nach Tankstelle teilweise erhebliche Preisunterschiede.

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    DGB und Wirtschaftsweise zu Tag der Arbeit und Tankrabatt (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.