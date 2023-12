Ein Cyberangriff soll verantwortlich sein für den Ausfall der Benzinversorgung im Iran. (Archivbild). (AP/Vahid Salemi)

Die Störung habe unter anderem Einfluss auf das Bezahlsystem an Zapfsäulen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Isna. An rund zwei Dritteln der Tankstellen in dem Land mit knapp 90 Millionen Einwohnern sei die Arbeit dadurch eingeschränkt. In Medienberichten ist von einem israelischen Hackerangriff die Rede, der möglicherweise die Ursache dafür sei.

