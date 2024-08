Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Auch weitere Funktionäre der Oppositionspartei Chadema seien in Polizeigewahrsam, erklärte der Kommunikationsdirektor der Partei, Mrema, im Kurznachrichtendienst X. Die Festnahmen erfolgten im Vorfeld einer geplanten Kundgebung. Die Partei verurteilte die Aktion und forderte die sofortige Freilassung aller Betroffenen.

In dem ostafrikanischen Land hatte der frühere Präsident Magufuli den Spielraum für die Opposition mit umstrittenen Gesetzen immer weiter eingeschränkt. Nach dessen plötzlichen Tod 2021 versprach die neue Präsidentin Suluhu Hassan Reformen und hob mehrere Gesetze ihres Vorgängers auf. Im kommenden Jahr stehen in Tansania Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.