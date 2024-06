Die rund 585.000 Beschäftigten erhalten insgesamt 6,85 Prozent mehr Lohn. Darauf verständigten sich die Gewerkschaft IG BCE und der Bundesarbeitgeberverband BAVC in der dritten Verhandlungsrunde in Bad Breisig. Außerdem vereinbarten sie einen zusätzlichen freien Tag nur für Gewerkschaftsmitglieder. Damit werden erstmals exklusive Vorteile in einem großen Flächentarifvertrag festgeschrieben.