Bus und Bahn

Zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Köln. (Henning Kaiser/dpa)

In Nordrhein-Westfalen soll der Gewerkschaft Verdi zufolge die wöchentliche Arbeitszeit um eine Stunde auf 38 Stunden sinken. Die Ruhezeit zwischen zwei Schichten soll um eine Stunde auf elf Stunden verlängert werden. Außerdem ist eine Erhöhung des Zuschlags für Sonntagsarbeit geplant. Der neue Tarifvertrag soll vier Jahre gelten.

In Sachsen vereinbarten die kommunalen Arbeitgeber mit der Gewerkschaft die Jahressonderzahlung von 30 stufenweise auf 50 Prozent eines Monatsgehalts anzuheben. Außerdem soll Nachtarbeit besser bezahlt werden und die Ruhezeiten zwischen den Schichten sollen länger werden. Auch in Sachsen wurde eine Laufzeit des Tarifvertrags von vier Jahren vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.