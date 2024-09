Im Einzelhandel hat die Tarifbindung abgenommen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Ute Grabowsky / photothek.de)

Der Anteil der Einzelhandelsbeschäftigten, die in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, sei im Jahr 2023 auf rund 23 Prozent gesunken, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken. Im Jahr 2014 habe die Quote noch bei über 38 Prozent gelegen. Beschäftigte in tarifungebundenen Unternehmen verdienen demnach im Schnitt rund 500 Euro brutto weniger als die nach Tarif bezahlten Kollegen.

Die Linken-Politikerin Ferschl sagte, die Lage für Beschäftigte im Einzelhandel lasse sich mit den Worten prekäre Arbeitsbedingungen und miese Löhne zusammenfassen. Sie forderte, die Tarifbindung durch eine erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu verbessern.

