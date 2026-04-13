Verhandlungen abgeschlossen

Die Arbeitnehmerseite wurde bei den Tarifverhandlungen von Verdi vertreten. (Fabian Strauch/dpa)

Wie die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband mitteilten, wurde eine Einigung auf einen neuen Tarifvertrag erzielt, der bis Ende 2029 gültig sein soll. Er sieht vor, die Wochenarbeitszeit um eine Stunde auf 38 Stunden zu reduzieren. Die Vergütung erhöht sich 2028 und 2029 um jeweils 2,5 Prozent. Außerdem wird die Jahressonderzahlung erhöht.

Sowohl Verdi als auch die Arbeitgeberseite zeigten sich mit dem Tarifabschluss zufrieden.

Zuletzt hatten die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern Ende Februar mit einem Warnstreik versucht, den Druck auf die Verhandlungen zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.