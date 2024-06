In Bayern - hier in Hof - sollen Beschäftigte im Einzelhandel besser bezahlt werden; der Tarifabschluss gilt als Blaupause für die Verhandlungen in anderen Bundesländern. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Wie Verdi und der Großhandelsverband BGA mitteilten, bekommen die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Oktober 5,1 Prozent mehr Lohn. In zwei weiteren Stufen steigen die Entgelte bis Mai 2025 um 5,0 sowie 2,0 Prozent. Dazu kommt eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro und eine tarifliche Altersvorsorge in Höhe von 480 Euro jährlich. Die Einigung betrifft rund 240.000 Beschäftigte in Bayern. Im gesamten Bundesgebiet arbeiten rund 1,9 Millionen Menschen im Groß-, Außen- und Einzelhandel.

