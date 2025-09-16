Tarifgespräche in Stahlbranche gestartet (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Den Auftakt machten in einer gemeinsamen ersten Runde in Düsseldorf die Tarifgebiete "Nordwest" und "Ost" für insgesamt rund 68.000 Beschäftigte. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage ist die IG Metall ohne konkrete Lohnforderung in die Verhandlungen gegangen. Betont wurde aber, dass die Inflation ausgeglichen und Beschäftigung gesichert werden müsse. Die Friedenspflicht endet am 30. September. Danach sind Warnstreiks möglich.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.