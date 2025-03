Öffentlicher Dienst

Mit Warnstreiks wie hier am Flughafen Frankfurt versuchte Verdi, den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. (picture alliance/dpa | Boris Roessler)

Die Verhandlungen für die 2,5 Millionen angestellten Beschäftigten des Bundes und der Kommunen sollen am frühen Vormittag fortgesetzt werden. In den ersten drei Verhandlungstagen hatten öffentliche Arbeitgeber sowie die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund zunächst keinen Abschluss erreicht, auch wenn es am Abend eine Annäherung gegeben haben soll.

Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Außerdem wollen sie mindestens drei zusätzliche freie Tage pro Jahr. Sollten die Verhandlungen ergebnislos bleiben, kann jede der Tarifparteien das Scheitern erklären und eine Schlichtung einleiten.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.