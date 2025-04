Der Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben ist beigelegt. (IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / )

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sprachen sich 65 Prozent der Mitglieder in einer Befragung dafür aus, das Angebot der BVG anzunehmen. In dem dreimonatigen Tarifkonflikt hatte Verdi mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen, die zu Beeinträchtigungen im Berliner Nahverkehr führten. Der neue Tarifvertrag sieht ein Plus in zwei Stufen von insgesamt 430 Euro monatlich vor.

