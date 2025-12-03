Öffentlicher Dienst

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund verlangen sieben Prozent, monatlich jedoch mindestens 300 Euro mehr Lohn. Der Länder-Verhandlungsführer Dressel sprach von einer astronomischen Forderung. Für diese Tarifrunde sind bis Februar drei Verhandlungstermine festgesetzt.
Die Tarifverhandlungen betreffen etwa 925.000 angestellte Beschäftigte und rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamte, auf die ein Ergebnis in den einzelnen Ländern jeweils per Gesetz übertragen werden soll.
Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.