Die vierte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie findet in Hamburg statt. (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Tarifbezirke Küste sowie Bayern beauftragt, mit den Arbeitgeberverbänden einen Pilotabschluss für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche anzustreben.

Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bislang nach neun Nullmonaten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7 Prozent und ab Juli 2026 um weitere 1,9 Prozent an - bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten. In den vergangenen zwei Wochen hatten deutschlandweit hunderttausende Beschäftigte an Warnstreiks teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.