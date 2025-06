Tatjana Maria hat das Rasenturnier im Londoner Queens Club gewonnen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alberto Pezzali)

Dort hatte Maria 2022 mit einem Einzug ins Halbfinale ihren bisher größten Erfolg auf Grand-Slam-Ebene geschafft. Die 37-Jährige ist die älteste Spielerin, die jemals ein WTA-500-Turnier gewann, also ein Spiel der dritthöchsten Kategorie nach Grand-Slam-Turnieren und 1000er-Wettbewerben. Durch den jetzigen Finalsieg steht die zweifache Mutter wieder unter den Top 50 und ist ab diesem Montag die deutsche Nummer eins vor Eva Lys.

Zverev verliert Finale in Stuttgart

Alexander Zverev hingegen verpasste den ersten Rasentitel seiner Tenniskarriere knapp. Der Weltranglistendritte verlor im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6, 6:7 (0:7). Zverev muss damit weiter auf den zweiten Titel in diesem Jahr warten. Die nächste Chance bietet sich nun in der kommenden Woche beim Turnier in Halle/Westfalen. Bei der Generalprobe für das Wimbledon-Turnier der Männer ist auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) am Start.

