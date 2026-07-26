CSD-Angriff

(Symbolbild) (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Zuvor hatte Bundesinnenminister Dobrindt erklärt, dass die Ermittler von einem islamistischen Terroranschlag ausgehen. Gesucht wurde ein 21-jähriger Tatverdächtiger, der sich den Erkenntnissen zufolge radikalisiert hat. Er gehöre der islamistischen Szene an, sagte Dobrindt. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige sei in der Vergangenheit zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.

Der Mann sei 2005 in Deutschland geboren und deutscher Staatsbürger, sagte der Innenminister. Er habe einen libanesischen Hintergrund, seine Mutter sei 2002 in Deutschland eingebürgert worden.

Merz: "Lassen uns nicht einschüchtern"

Bundeskanzler Merz hat nach dem Anschlag sein Mitgefühl ausgedrückt. Den Teilnehmern von CSD-Veranstaltungen sagte er: "Lassen Sie sich, lassen wir uns nicht einschüchtern." Merz sagte vor einem Gedenkgottesdienst für die Opfer in Berlin: "Diese Taten haben nur den Zweck, die Gesellschaft zu spalten und uns die Offenheit und Freiheit nehmen. Diese Extremisten haben in der Mitte der Gesellschaft keinen Platz. Wir sind mehr, wir sind stärker und wir halten zusammen."

Nach dem Gottesdienst besuchte Merz den Tatort des Anschlags am Rande des Berliner CSD und legte an der Stelle im Tiergarten und Blumen ab. Zusammen mit Bundesinnenminister Dobrindt und Berlins Innensenatorin Spranger hielt er kurz inne und gedachte der Opfer.

Dobrindt korrigiert die Zahl der Opfer

Bei der Tat, bei der der Mann auch eine Machete einsetzte, kam nach Dobrindts Angaben eine Frau ums Leben, 29 Menschen wurden teils schwerst verletzt. In Lebensgefahr sei keines der Opfer mehr, sagte ein Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige soll am späten Samstagabend mit einem weißen Kastenwagen in die Menschenmenge am Rande der CSD-Veranstaltung gefahren sein und anschließend mit einer Stichwaffe auf weitere Passanten losgegangen sein. Der CSD wurde daraufhin abgebrochen.

Innenminister mahnt zur Überprüfung von Sicherheitskonzepten

Der Innenminister hat die Veranstalter von Großveranstaltungen und CSDs aufgerufen, ihre Sicherheitskonzepte zu überprüfen. Es gebe weitere Großveranstaltungen und weitere Veranstaltungen des CSD. "Wir erwarten, dass die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Zusammenhang noch einmal betrachtet und im Zweifelsfall erhöht werden müssen." Es sei unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, dass es Nachahmer geben könnte.

Der Vorfall ereignete sich im Tiergarten, außerhalb des offiziellen Veranstaltungsbereichs.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.