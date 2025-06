Einsatz nach tödlichen Schüssen in Minnesota (dpa / AP / George Walker IV)

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Ein bewaffneter Mann hatte die demokratische Abgeordnete Hortman und deren Ehemann in ihrem Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park getötet. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff im nahegelegenen Champlin wurden ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt.

Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Es bestand die Sorge, dass weitere Menschen in Gefahr sein könnten. Die Taten in Minnesota haben die Debatte über politisch motivierte Gewalt in den USA weiter befeuert.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.