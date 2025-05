Ermittlungserfolg

Polizei und Spurensicherung im Einsatz am Tatort in Bielefeld (Christian Müller / Christian Mülle / Christian Müller)

Zuvor hatte es Einsätze in Heiligenhaus bei Düsseldorf und im benachbarten Velbert gegeben. Am frühen Sonntagmorgen waren fünf Menschen vor einer Bar in der Bielefelder Innenstadt mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden, vier davon schwer. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul war der Tatverdächtige aus Syrien über die Türkei nach Europa eingereist, bevor er in Deutschland einen Asylantrag stellte. Ende 2023 gewährte ihm das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schließlich einen befristeten Schutzstatus.

Zu Hintergründen und Motiv der Tat gibt es bislang keine Angaben.

