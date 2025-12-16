US-Justiz
Tatverdächtiger Sohn von Rob und Michelle Reiner wird wegen zweifachen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft will nach dem gewaltsamen Tod von Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau deren Sohn wegen zweifachen Mordes anklagen.

    Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner posieren bei der Ankunft bei einem Dinner in Los Angeles für die Fotografen.
    Rob Reiner und Michele Singer Reiner: Hollywood ist erschüttert über den Tod des Starregisseurs und seiner Frau (picture alliance / NurPhoto / Image Press Agency / Xavier Collin)
    Das gab die Behörde nach den ersten Ermittlungen bekannt. Nick Reiner war am Sonntagabend festgenommen worden, nachdem die Polizei das getötete Paar in deren Haus entdeckt hatte. Reiner hatte als Regisseur mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Stand by me" Erfolge gefeiert. Der jetzt beschuldigte Sohn hatte wiederholt öffentlich über seine Drogensucht gesprochen. Er konnte bislang aus medizinischen Gründen noch nicht vor Gericht erscheinen.
