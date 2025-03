Nach Amokfahrt

Tatverdächtiger von Mannheim soll vernommen werden - Polizeigewerkschaft für besseren Schutz

Einen Tag nach der Amokfahrt in Mannheim soll der Täter vernommen werden. Das teilte das baden-württembergische Landeskriminalamt in Stuttgart mit. Der Mann sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und befinde sich in Polizeigewahrsam. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, sprach sich für einen besseren Schutz des öffentlichen Raumes aus.