"Titan"-Unglück

Trümmer des Tauchboots "Titan", das vom Meeresboden in der Nähe des Wracks der Titanic geborgen wurde, werden am Pier der kanadischen Küstenwache vom einem Schiff entladen. (Paul Daly / The Canadian Press / AP / / Paul Daly)

Das teilte das im US-Bundesstaat Washington ansässige Unternehmen auf seiner Internetseite mit.

Das Tauchboot "Titan" war am 18. Juni im Nordatlantik mit fünf Insassen zum Wrack der "Titanic" aufgebrochen. Nach eindreiviertel Stunden brach der Kontakt zur "Titan" ab. Vier Tage später wurden in 3.800 Meter Tiefe am Meeresgrund Trümmerteile gefunden. Laut US-Küstenwache war das Tauchboot unter dem enormen Wasserdruck implodiert. Die genaue Unglücksursache ist aber noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.