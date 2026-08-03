Waldbrände

Niedergebrannte Häuser in Spokane (picture alliance/AP Photo/Young Kwak)

Rund um die Stadt Spokane lodern drei große Brände, von denen noch einer außer Kontrolle ist. 65.000 Einwohner mussten sich in Sicherheit bringen. Die Behörden warnen auch vor der schlechten Luftqualität durch den über der Stadt hängenden Rauch. Gouverneur Ferguson rief den Ausnahmezustand aus.

In Griechenland haben die Feuer mehr als 12.000 Hektar Vegetation zerstört.Trotz nachlassender Winde und des Einsatzes von Löschflugzeugen flammen die Brände an verschiedenen Stellen wieder auf. An einer der Hauptfronten westlich von Athen nähern sie sich der Kleinstadt Megara und ihrem Industriegebiet. Der Bürgermeister der Stadt sprach von einer "sehr gefährlichen" Situation.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.