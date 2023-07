Afrobrasilianerinnen demonstrieren gegen Rassismus in Rio de Janeiro. (AP/Bruna Prado)

Die Teilnehmerinnen zogen an der Copacabana entlang und forderten andere Frauen auf, sich dem Protest anzuschließen. Sie verlangten in Reden und auf Transparenten mehr politische Teilhabe etwa in Behörden und bei Gerichten. Organisiert wurde die Demonstration vom Forum afrobrasilianischer Frauen des Bundesstaates Rio de Janeiro.

In Brasilien ist rund die Hälfte der Bevölkerung dunkelhäutig. Afrobrasilianerinnen sind offiziellen Zahlen zufolge besonders oft von Gewalt und Arbeitslosigkeit betroffen.

