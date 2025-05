In den USA ist der 1. Mai traditionell kein Tag für große Mobilisierungen wie in Europa - dieses Jahr nutzen jedoch viele den Anlass für Proteste gegen Donald Trump. (AP / Angelina Katsanis)

Sie versammelten sich in zahlreichen Städten darunter Washington, New York, Chicago und Los Angeles. Teilnehmer sprachen von einer "Tyrannei" Trumps. Eine Reihe von Rednern forderte ihre gewählten Vertreter in der Politik auf, die Rechte von Arbeitnehmern und Einwanderern zu schützen. Der 1. Mai ist in den USA traditionell kein Tag für große Mobilisierungen wie in Europa.

