In Berlin gab es bei einer Demonstration von Rechtsextremisten auch Festnahmen. (AFP / RALF HIRSCHBERGER)

Tausende nahmen unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland!" teil. Vor der Dresdner Frauenkirche gab es nach Polizeiangaben mit 1.500 Teilnehmern einen deutlich größeren Zulauf als erwartet. In Stuttgart kamen ebenfalls 1.500 zusammen. Auch an einem Aufmarsch in Berlin-Friedrichshain beteiligten sich mit 850 Menschen mehr als zuletzt bei diesen Demonstrationen. In Hannover, Frankfurt, Nürnberg oder München versammelten sich Hunderte. Sie forderten unter anderem flächendeckende Grenzkontrollen, den - Zitat - "Schutz der Bevölkerung" und "keine weiteren Milliarden für die Ukraine".

Vielerorts wurde für Gegenproteste mobilisiert. Sie fielen teilweise kleiner aus wie in Dresden mit 120 Menschen, teilweise auch größer wie in Stuttgart mit 2.500. In Berlin führten die Aktionen zum Abbruch eines geplanten Protestmarschs der Rechten. Die Berliner Polizei war mit 1.500 Kräften im Einsatz.

