Tausende bei Demonstration gegen Migration in Warschau

Aufgerufen hatte dazu die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Parlamentspartei "Konfederacja". Auf Transparenten und in Sprechchören forderten die Demonstranten unter anderem einen Stopp der Einwanderung. In größeren Städten gab es Gegendemonstrationen. Nach Angaben der Polizei verliefen die Kundgebungen weitgehend ohne Zwischenfälle.

Die Sammelbewegung "Konfederacja" ist sowohl im nationalen Parlament Polens als auch im EU-Parlament vertreten. Das Online-Portal Onet.pl berichtet unter Verweis auf eine Umfrage, dass mehr als 30 Prozent der Teilnehmer eine künftige Regierungsbeteiligung befürworten würden.

