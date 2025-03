Weltfrauentag

Teilnehmerinnen einer Kundgebung auf der Via Merulana in Rom (Valentina Stefanelli / LaPresse vi / Valentina Stefanelli)

In Berlin forderten die mehr als zehntausend Demonstrierenden unter anderem die Umverteilung von Sorgearbeit, Arbeitszeiten, die zum Leben passen, Entgeltgleichheit und gute Löhne. Der Frauentag am 8. März ist seit 2019 in Berlin gesetzlicher Feiertag. Kundgebungen fanden auch in mehreren anderen deutschen Städten statt.

Mehr als 25.000 Menschen zogen in Madrid bei strömendem Regen durch die Straßen. Auch in Istanbul protestierten Tausende gegen Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen. In Italien legte die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni einen Gesetzentwurf vor, mit dem ein eigenständiger Straftatbestand für Femizide eingeführt werden soll.

