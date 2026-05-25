Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach auf dem bayerischen evangelischen Kirchentag (Archivbild). (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Das Treffen feierte dieses Jahr sein 75. Jubiläum. Es gilt als die größte Veranstaltung von Protestanten im katholisch geprägten Süddeutschland. Bayerns Innenminister Herrmann rief dazu auf, gute Vorbilder in der Gesellschaft zu sein. Christen sollten Hass und Hetze am Stammtisch wie im Handychat widersprechen, führte der CSU-Politiker aus. Herrmann sprach von einer - Zitat -"offenen Kirchenfeindlichkeit der AfD" im ostdeutschen Wahlkampf. Das müsse alle wachrütteln.

Der bayerische evangelische Kirchentag findet traditionell am Pfingstmontag statt. Christen feiern zu Pfingsten die Herabsendung des Heiligen Geistes und die Geburtsstunde der Kirche.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.